Финансовый консультант усомнился в дальнейшем росте ключевой ставки

Финансовый консультант Василий Еременко предположил, что в ближайшее время российский Центробанк не будет повышать ключевую ставку. Специалиста процитировал сайт РИАМО.

Уточняется, что на очередном заседании совета директоров регулятор решил снизить ключевую ставку до 8%.

«Скорее всего дальше расти ключевая ставка не будет, потому что движение достаточно сильное, но при этом последовательное. Центральный банк снижает ключевую ставку, начиная с апреля», — напомнил Еременко.

По его мнению, Центробанк зафиксируется на этой ставке, проведет сбор статистики и необходимые исследования, как экономика отреагировала на это движение.

«Повышения я не ожидаю. Нам необходимо в большей степени спасать экономику, чем таргетировать инфляцию. Мне кажется, Центральный банк именно такой сигнал показал», — добавил специалист.