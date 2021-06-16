Финансовый консультант объяснил, как снизить кредитную нагрузку

Эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина обсудила с РИА ФАН способы снижения кредитной нагрузки на свой бюджет.

Отмечается, что одним из популярных и эффективных способов является рефинансирование или заключение нового кредитного соглашения, которое нацелено на полное или частичное погашение уже существующей задолженности.

«Перед заключением нового договора при рефинансировании обратите внимание на то, сколько вы платите сейчас и сколько еще осталось платить, а также на сумму выплат за страховку по текущему кредиту. И сравните это с тем, сколько нужно будет платить по новому кредиту с учетом страховки и дополнительных расходов на оформление», — указала собеседница информагентства.

Другой метод — оформление ипотечных каникул. Они предоставляются заемщикам, которые находятся в трудном материальном положении. Третий способ — изменение условий кредитного договора или реструктуризация.

«Это крайняя мера, и прибегать к ней стоит в особо тяжелых случаях — когда остальные способы снижения долговой нагрузки применить невозможно. Это возможность снижения кредитной нагрузки на определенный период времени, которая в итоге увеличивает переплату по кредиту», — предупредила специалист.