Финансовый консультант Никитина рассказала, выгодно ли вкладываться в золото

Инвестировать в золото сейчас имеет смысл только мультимиллионерам, обычным людям стоит присмотреться к другим способам вложений. Об этом «ФедералПресс» рассказала финансовый консультант Алена Никитина.

Цены на золото взлетают только во времена финансовых кризисов — сейчас они находятся на пике. Поэтому заработать на нем не получится.

«Но, если денег очень много, как правило, золото для тех, у кого огромные капиталы. Для обычных людей, даже до 30 миллионов рублей, я не вижу необходимости в золоте и в том, чтобы что-то там заработать, вряд ли», — сказала Никитина.