Финансовый консультант Никитина назвала лучший способ сохранить деньги

Лучшим способом инвестиции для россиян сейчас является вложение в ценные бумаги. Таким мнением с «ФедералПресс» поделилась финансовый консультант Алена Никитина.

«Есть инструменты, которые дают постоянный доход, гарантированный, которые долго вырастают. Это акции, облигации, депозиты, опять же те же банковские, которые сейчас дают очень хороший доход, и они сейчас более привлекательны, чтобы сохранить деньги», — считает специалист.

Надежными вариантами, по мнению Никитиной, являются депозиты, например, в Сбере и ВТБ, а также недвижимость.