28 ноября 2022, 12:49
Финансовый консультант Еременко дал оценку финансовой грамотности россиян
Консультант Еременко: россияне находятся на хорошем уровне финансовой грамотности
Международный финансовый консультант Василий Еременко в разговоре с РИАМО заявил, что уровень финансовой грамотности у россиян не ниже, чем у европейцев и американцев.
При этом эксперт добавил, что россияне редко применяют свои теоретические знания на практике.
Реклама
«Многие россияне достаточно неплохо ориентируются в финансовых услугах, но при этом, как и всегда в России, проблема не в знаниях, а проблема в их применении», — сообщил финансовый консультант.
Реклама
На примере «Черной пятницы» Еременко рассказал, что люди планируют свои траты, занимаются анализом рынка и предложений, не покупают первый попавшийся товар. Все это также говорит об их высокой финансовой грамотности.
Реклама
Реклама