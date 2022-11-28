Деньги 28 ноября 2022, 12:49 Финансовый консультант Еременко дал оценку финансовой грамотности россиян Консультант Еременко: россияне находятся на хорошем уровне финансовой грамотности

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Международный финансовый консультант Василий Еременко в разговоре с РИАМО заявил, что уровень финансовой грамотности у россиян не ниже, чем у европейцев и американцев.

При этом эксперт добавил, что россияне редко применяют свои теоретические знания на практике.

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«Многие россияне достаточно неплохо ориентируются в финансовых услугах, но при этом, как и всегда в России, проблема не в знаниях, а проблема в их применении», — сообщил финансовый консультант.

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На примере «Черной пятницы» Еременко рассказал, что люди планируют свои траты, занимаются анализом рынка и предложений, не покупают первый попавшийся товар. Все это также говорит об их высокой финансовой грамотности.