Финансовый консультант Анисимова дала советы по распределению бюджета | 360°

Деньги 21 октября 2022, 21:02 Финансовый консультант Анисимова дала советы по распределению бюджета

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Финансовая грамотность — важный навык, который позволяет жить, не беспокоясь о будущем. Несколько советов по правильному распределению бюджета в разговоре с Тульской службой новостей дала финансовый консультант Елена Анисимова.

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Для начала важно посчитать, что вам необходимо для комфортной жизни и в начале месяца отводить определенную сумму на каждую категорию. Эксперт посоветовала сохранять все чеки от покупок и вести учет всем тратам. Анализируя эту информацию, можно исключить лишние траты и понять, куда «утекают» деньги. Также специалист посоветовала откладывать фиксированную сумму с каждой зарплаты и не учитывать ее при расчете бюджета на месяц.