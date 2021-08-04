Финансовый эксперт рассказал, как будет развиваться ситуация на рынке цифровых валют

Начиная с мая 2021 года, курс биткоина упал почти в половину. Его стоимость составляла около 30-40 тысяч долларов против максимальной отметки в 60 тысяч долларов. Однако с конца июля биткоин вновь начал расти, добравшись до отметки в 42 тысячи долларов в субботу, 31 июля. Финансовый эксперт Владимир Сметанин рассказал, как будет развиваться ситуация на финансовом рынке, передали «Известия».

По мнению специалиста, на изменение цен биткоина повлияло несколько ситуаций: круглый стол с участием Илона Маска, а также заявление компании PayPal о запуске собственного криптовалютного кошелька.

«Я полагаю, что будут сохраняться неопределенность и высокая волатильность. Пока рано говорить о том, что нисходящий тренд пробит и биткоин опять вернулся в стадию активного роста. Более понятные движения, вероятнее всего, начнутся в конце августа», — заявил специалист.

По его словам, стоимость биткоина может достигнуть 80-100 тысяч долларов. Кроме того, специалист заявил, что стоит ожидать рост стоимости другой криптовалюты — эфириума.