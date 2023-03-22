Деньги 22 марта 2023, 14:35 Финансовый эксперт Виталий Исаков назвал юань подходящей валютой для хранения сбережений

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Юань сейчас нельзя назвать валютой для инвестиций, но он достаточно стабилен, чтобы подходить для хранения сбережений. Об этом Lenta.ru рассказал директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

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Он отметил, что растущий товарооборот между Китаем и Россией сделает юань еще более стабильной валютой. Как добавило ИА Nation News, эксперт советовал хранить в иностранных деньгах не все сбережения, а от 10% до 30%.

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