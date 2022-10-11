Финансовый эксперт Ващелюк посоветовала накопить финансовую подушку на 3-6 месяцев | 360°

Деньги 11 октября 2022, 13:35 Поделиться Telegram

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Viber Финансовый эксперт Ващелюк посоветовала накопить финансовую подушку на 3-6 месяцев

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Аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк рассказала, что финансовая подушка должна составлять сумму основных расходов на три-шесть месяцев. Об этом сообщило агентство «Прайм».

«Средства лучше размещать в ликвидные инструменты, например, наличные, накопительные счета или вклады с возможностью снятия», — добавила эксперт.

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По данным сайта «Дни.ру», это обеспечит сохранность накоплений и при этом поможет быстро получить их, если появится необходимость.

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Также есть смысл накопить отдельно некоторую сумму на непредвиденные расходы, например, на медицинские услуги или ремонт техники. Часть этих денег можно оставить наличными, но следует подумать и над покупкой иностранной валюты, заключила Ващелюк.

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