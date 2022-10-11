Финансовый эксперт Ващелюк посоветовала накопить финансовую подушку на 3-6 месяцев | 360°

Все новости

Интересное

11 октября 2022, 14:40

Ученые выяснили, сколько друзей необходимо человеку для счастья

Мир

11 октября 2022, 14:39

«Реальность выглядит иначе». Премьер-министр Венгрии призвал вести переговоры по Украине с США

Реклама

Армия

11 октября 2022, 14:38

Организациям ОПК рассказали о правилах оформления списков работников для отсрочки

Подмосковье

11 октября 2022, 14:35

Электроснабжение улучшилось у 10 тысяч жителей Одинцова после ремонта ЛЭП

Важное

11 октября 2022, 14:31

Росфинмониторинг внес Meta в перечень террористов и экстремистов

Подмосковье

11 октября 2022, 14:25

Выставка осенних поделок прошла в школьном лесничестве в Наро-Фоминске

Эксклюзив

11 октября 2022, 14:25

Минцифры назвало ложной информацию об утечке данных пользователей портала «Госуслуги»

Спецоперация

11 октября 2022, 14:24

Кадыров обвинил Зеленского в упущенном шансе на перемирие на Украине

Транспорт

11 октября 2022, 14:24

Все заторы на подъездах к Крымском мосту устранены — Минтранс РФ

Деньги

11 октября 2022, 13:35

Финансовый эксперт Ващелюк посоветовала накопить финансовую подушку на 3-6 месяцев

Читать 360tv в

Аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк рассказала, что финансовая подушка должна составлять сумму основных расходов на три-шесть месяцев. Об этом сообщило агентство «Прайм».

«Средства лучше размещать в ликвидные инструменты, например, наличные, накопительные счета или вклады с возможностью снятия», — добавила эксперт.

Реклама

По данным сайта «Дни.ру», это обеспечит сохранность накоплений и при этом поможет быстро получить их, если появится необходимость.

Реклама

Также есть смысл накопить отдельно некоторую сумму на непредвиденные расходы, например, на медицинские услуги или ремонт техники. Часть этих денег можно оставить наличными, но следует подумать и над покупкой иностранной валюты, заключила Ващелюк.

Деньги

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама