Деньги 14 февраля 2023, 16:31 Финансовый эксперт Валерий Емельянов рассказал, какие товары стоит купить на фоне роста курса валют

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В настоящее время наблюдается рост курса валют, поэтому есть ряд товаров, которые стоит купить прямо сейчас. Об этом News.ru сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

По его словам, после падения рубля есть около двух недель, прежде чем импортные товары начнут расти в цене. Потому лучше не откладывать покупки в долгий ящик, а сделать их прямо сейчас. Это касается нескольких категорий товаров.

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«Во-первых, это медицинские препараты и расходники — таблетки, витамины, линзы. Затем электроника — в первую очередь смартфоны, которые меняются раз в три-пять лет. Если срок вашего гаджета уже подходит, то стоит рассмотреть опцию купить обновленную модель сейчас, пока она дешевле», — отметил Валерий Емельянов.

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А вот торопиться с покупкой валюты пока не стоит. После повышения курс обычно через пару дней снова падает перед новым ростом.