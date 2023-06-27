27 июня 2023, 19:14
Финансовый эксперт Сафонов заявил, новый закон об НДФЛ будет работать при эффективной работе ФНС
Новый закон, предполагающий обнуление НДФЛ для тех, чья зарплата не превышает 30 тысяч рублей, не будут нарушать, если налоговая покажет эффективную работу. Таким мнением с RuNews поделился профессор кафедры управления персоналом и психологии, проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.
По его словам, работодатели вряд ли начнуть массово платить зарплаты в конвертах. Потому что ФНС уже разработала рабочие механизмы, позволяющие выявлять нарушения.
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«Уйти от налогов достаточно сложно, для этого работодателю требуется научиться скрывать вообще все расходы по заработной плате. И все зависит от того, как эффективно работает налоговая служба», — подчеркнул Александр Сафонов.
Он добавил, что при заниженной зарплате налоговики вызывают работодателей и просят объяснение.
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