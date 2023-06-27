Деньги 27 июня 2023, 19:14 Финансовый эксперт Сафонов заявил, новый закон об НДФЛ будет работать при эффективной работе ФНС

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Новый закон, предполагающий обнуление НДФЛ для тех, чья зарплата не превышает 30 тысяч рублей, не будут нарушать, если налоговая покажет эффективную работу. Таким мнением с RuNews поделился профессор кафедры управления персоналом и психологии, проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, работодатели вряд ли начнуть массово платить зарплаты в конвертах. Потому что ФНС уже разработала рабочие механизмы, позволяющие выявлять нарушения.

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«Уйти от налогов достаточно сложно, для этого работодателю требуется научиться скрывать вообще все расходы по заработной плате. И все зависит от того, как эффективно работает налоговая служба», — подчеркнул Александр Сафонов.

Он добавил, что при заниженной зарплате налоговики вызывают работодателей и просят объяснение.

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