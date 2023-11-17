Деньги 17 ноября 2023, 12:03 Финансовый эксперт Родин посоветовал использовать приложение для ведения бюджета

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Эксперт портала Научно-исследовательского института Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин рассказал о действенных способах экономии. В беседе с «Газетой.ru» он отметил, что важно фиксировать все доходы и расходы.

Специалист посоветовал установить на смартфон специальную программу для ведения бюджета. Ее можно найти даже в банковских приложениях, объяснил он.

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Родин также напомнил о возможности получения кешбэка и использования налоговых льгот. Еще один вариант — покупка товаров по акции, добавил сайт «Дни.ру».