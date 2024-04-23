Деньги 23 апреля 2024, 15:34 Финансовый эксперт Рясков посоветовал не ждать снижения ЦБ ключевой ставки в первой половине 2024 года

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Финансовый эксперт Николай Рясков в разговоре с «Газетой.Ru» посоветовал россиянам в ближайшее время не ждать снижения ключевой ставки. По его словам, Банк России будет сохранять ее на прежнем уровне до середины 2024 года.

Специалист пояснил, что так регулятор оказывает давление на инфляцию.

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«Таким способом государство регулирует потребительскую активность населения и оказывает давление на инфляцию», — процитировал kp.ru Ряскова.

В заключении эксперт добавил, что высокие ставки, например как сейчас, делают выгодным сохранять средства, а не тратить их.