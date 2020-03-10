Финансовый эксперт рассказал, как сохранить сбережения при обвале рубля

«Хранить сбережения нужно в трех валютах: в долларах, евро и рублях. Это классический рецепт, но практика показывает, что он наиболее действенный. Самое плохое, что нужно делать в текущей ситуации, — это делать какие-то судорожные движения», — пояснил эксперт.

Сафиулин заметил, что жители России торопятся снять деньги со счетов, потому что боятся их потерять.

«На самом деле, „черный понедельник“ может оказаться менее черным, чем „черный вторник“. Черные лебеди, как видим, прилетают далеко не штучно, а парами: и коронавирус, и выход из сделки по ОПЕК. Нашим людям нужно успокоиться, фигурально выражаясь, купить попкорн и посмотреть, чем эта ситуация закончится. Главное — не предпринимать каких-то экстраординарных решений, которые закончатся печальными последствиями», — уточнил специалист.

По его словам, количество вкладов уменьшается в последние несколько лет. Россияне теперь предпочитают переходить на рынки с более высокой доходностью. Например, выбирают рынки ценных бумаг.

«То, что сейчас происходит с рынком ценных бумаг, свидетельствует о том, что и из модели постоянного роста мы видим если не ралли, то американские горки. И в этой ситуации неизвестно, как поведет себя население, которое не имеет опыта пережидать «идеальные штормы в птичьих гаванях», — резюмировал Сафиулин.