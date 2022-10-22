Финансовый эксперт рассказал, как рационально инвестировать средства и не терять их | 360°

Деньги 22 октября 2022, 07:42 Финансовый эксперт рассказал, как рационально инвестировать средства и не терять их Финансовый эксперт Глазков порекомендовал для вложений облигации крупных компаний России freepik

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Сейчас лучше всего вкладывать деньги в облигации крупных российских компаний, которые сильно упали в цене. А также — в покупку недвижимости. Таким мнением с RT поделился финансовый эксперт маркетплейса «Сравни» Максим Глазков.

По его словам, чтобы вкладывать деньги рационально, нужна психологическая подготовка. Нужно принять, что любые инвестиции — это всегда риск. Так что не стоит инвестировать последние сбережения или брать кредиты. Делать вложения можно только на свободные деньги, и если у вас крепкие нервы.

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Из инструментов для вложений Глазков порекомендовал облигации крупных российских компаний, которые сильно упали в цене. Это не так рискованно для инвестиций, как акции.

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«Если вы готовы к еще более долгосрочным инвестициям, хороший вариант — покупка недвижимости. Сейчас застройщики предлагают скидки до 30%. <…> Покупать лучше готовое жилье или на финальной стадии строительства», — добавил финансовый эксперт.

А для того, чтобы сохранить сбережения, надо уметь анализировать даже небольшие траты. Он привел в пример тот факт, что люди только на одни пакеты в магазинах тратят по пять тысяч рублей в год.

До этого россиян предупредили, что сейчас лучше не вкладываться в доллары и евро. Больше подойдут шекели и юани.