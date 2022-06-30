Финансовый эксперт Рапохин рассказал, когда рубль выровняется

Финансовый эксперт Игорь Рапохин заявил, что к концу года рубль получит равновесие. Об это сообщило РИА «Новости».

По данным НСН, сейчас на курс рубля влияют такие факторы, как экспорт, импорт и дивидендные выплаты. Он отметил, что в течение лета ожидаются большие продажи валюты, в связи с чем доллар может опуститься до 50 рублей. К осени импорт начнет восстанавливаться и американская валюта поднимется до 65 рублей, что и станет равновесием.