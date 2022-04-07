Финансовый эксперт посоветовал вкладывать в нежилую недвижимость

Независимый финансовый эксперт Александр Патешман рассказал «Радио 1», во что стоит вложить деньги, чтобы приумножить и сохранить свои сбережения.

ИА Nation News отметило слова специалиста о том, что сейчас лучшее время для инвестирования. По мнению Патешман, наилучшим вложением является нежилая недвижимость. За последние годы она почти не выросла в цене, и в дальнейшем она будет очень востребована. В частности, имеются в виду машиноместа и кладовые помещения.

«Поэтому сейчас самое время „распечатать“ подушку безопасности, чтобы потом жить на полученные с ее помощью деньги, потому что в будущем рента за машиноместо будет только увеличиваться. <…> А где хранить зимнюю резину? А велосипеды? Самокаты? <…> Поэтому есть смысл покупать кладовые помещения в каких-то больших ЖК, где очень много малогабаритных квартир, и сдавать их», — порекомендовал эксперт.