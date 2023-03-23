Деньги 23 марта 2023, 18:42 Финансовый эксперт Павел Селезнев оценил, отразится ли на России финансовый кризис в США

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Американский «банкопад» если и затронет российскую экономику, то едва ощутимо. Об этом «Свободной прессе» рассказал декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев.

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Здесь сыграли на руку санкции, потому что финансовая система России почти полностью отрезана от американской. Таким образом, ей практически ничего не грозит. Однако, как добавил «Политэксперт», если кризис в США усугубится, это может спровоцировать мировую рецессию. Тогда рынок просядет, и это выльется в снижение спроса на российские энергоносители.

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