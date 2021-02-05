Финансовый эксперт назвал главный риск при покупке облигаций
Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский заявил, что главным риском, возникающим при покупке облигаций, является дефолт организации, выпускающей ценные бумаги — эмитента, написало ИА НСН.
Он пояснил, что у эмитентов может не оказаться средств на выплаты купонного дохода или выставленной оферты по выкупу облигаций. Специалист посоветовал всегда оценивать настоящее положение дел в компании, сфере или стране, чьи бумаги планируется приобрести.
Чем выше стоимость облигаций на вторичном рынке и ниже доходность, тем меньше опасность дефолта.