Финансовый эксперт назвал главный риск при покупке облигаций

Он пояснил, что у эмитентов может не оказаться средств на выплаты купонного дохода или выставленной оферты по выкупу облигаций. Специалист посоветовал всегда оценивать настоящее положение дел в компании, сфере или стране, чьи бумаги планируется приобрести.

Чем выше стоимость облигаций на вторичном рынке и ниже доходность, тем меньше опасность дефолта.