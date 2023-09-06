Деньги 06 сентября 2023, 17:23 Финансовый эксперт Минчичова связала падение рубля со спросом на валюту среди россиян, отдыхающих за границей

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Рубль продолжает слабеть, и это связано с несколькими факторами. Об этом рассказала «Свободой прессе» финансовый эксперт Валерия Минчичова.

Она связала падение рубля с тем, что россияне, которые уезжают отдыхать за границу, продолжают скупать валюту, полнимая спрос на нее. Кроме того, влияет на курс и то, как меняется сальдо внешней торговли, добавило Utro.ru.

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