Деньги 14 февраля 2023, 13:01 Финансовый эксперт Михаил Зельцер объяснил рост курса евро слабостью глобального доллара

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Курс евро накануне впервые с апреля прошлого года достиг отметки в 79 рублей, и этот рост связан со слабостью глобального доллара. Об этом РИАМО рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Он отметил, что глобальный доллар ослаб на фоне того, что Федеральная резервная система решила снижать темпы повышения ключевой ставки. Что, в свою очередь, позитивно влияет на рост евро. Что касается рубля, то он ослабевает по отношению ко всем валютам.

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«А внутри российской экономики бушуют страсти вокруг дефицита бюджета. Расходы растут, а доходы снижаются, и как результат — рубль ослабляется ко всем валютам. И евро не исключение», — отмечает эксперт.

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Михаил Зельцер при этом считает, что ситуация долго не продлится. Сейчас цель рубля — опустить евро хотя бы до планки в 77 рублей.