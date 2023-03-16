Деньги 16 марта 2023, 20:51 Финансовый эксперт Мария Татаринцева рассказала, как выгодно открыть вклад в 2023 году

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Многие банки сейчас предлагают своим клиентам открытие вкладов на выгодных условиях, но следует обратить внимание на ряд важных нюансов. Об этом RT рассказала, менеджер продукта «Вклады» финансовой платформы «Сравни» Мария Татаринцева.

По ее словам, нужно внимательно изучить предложение и понять, на кого оно рассчитано. Порой банки предлагают повышенную ставку новым клиентам. А иногда — старым в качестве стимулирующей привилегии. Кроме того, кредитная организация может установить определенные условия, при выполнении которых работает выгодное предложение. Например, ежемесячная трата определенной суммы по карте банка.

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Также встречается ставка с ограниченным сроком. Повышенной она будет только в рамках оговоренного периода, а потом снизиться до среднерыночной.

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«Реже встречаются вклады, при оформлении которых клиент одновременно должен приобрести дополнительно страховку или другой продукт банка и его партнеров — своеобразная нагрузка. Если не купите страховой полис, то и не получите надбавку к базовой ставке по вкладу», — рассказала Татаринцева.

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