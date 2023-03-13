Деньги 13 марта 2023, 11:12 Финансовый эксперт Мария Дергачева рассказала, как выбрать карту с кешбэком

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Сейчас многие банки предлагают различные программы кешбэков, но при выборе продукта следует обратить внимание на ряд моментов. Об этом RT рассказала эксперт финансовой платформы «Сравни» Мария Дергачева.

Она посоветовала предварительно узнать, как именно будет возвращаться кешбэк: рублями, бонусами, милями или чем-то еще. Кроме того, стоит заранее поинтересоваться, в какую сторону банк делает округление. Например, некоторые начислят за покупку за 5,99 рубля пять единиц кешбэка, другие — шесть.

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Мария Дергачева отметила, что не стоит использовать карту только для покупок с повышенной категорией возврата, иначе банк может заподозрить клиента в злоупотреблениях.

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Наконец, финансовый эксперт рекомендовала делать покупки онлайн через специальные сервисы. Тогда можно получить двойной кешбэк.

«Самый выгодный способ — делать покупки в интернете через специальные кешбэк-сервисы. В этом случае он будет двойным: и от банка, и от сервиса. Его можно вывести со счёта в личном кабинете. Деньги поступят туда не сразу: возврат может занимать от одного до двух месяцев», — рассказала Мария Дергачева.

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