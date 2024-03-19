Деньги 19 марта 2024, 16:01 Финансовый эксперт Лашко: при закрытии банка суммы штрафов и задолженностей останутся прежними

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Финансовый эксперт Алексей Лашко заявил, что в случае закрытия банка кредитные обязательства все равно придется исполнять в полном объеме. Суммы штрафов и задолженностей останутся прежними, отметил эксперт в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, ликвидатор, которым обычно выступает Агентство по страхованию вкладов, передает кредитуемому новые реквизиты для оплаты. Просрочка будет являться основанием для обращения в суд.

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Такая ситуация наименее удобна для корпоративных займов. Длительные процедуры затруднят клиенту получение новых кредитов, пояснил специалист.