19 марта 2024, 16:01
Финансовый эксперт Лашко: при закрытии банка суммы штрафов и задолженностей останутся прежними
Финансовый эксперт Алексей Лашко заявил, что в случае закрытия банка кредитные обязательства все равно придется исполнять в полном объеме. Суммы штрафов и задолженностей останутся прежними, отметил эксперт в беседе с «ФедералПресс».
По его словам, ликвидатор, которым обычно выступает Агентство по страхованию вкладов, передает кредитуемому новые реквизиты для оплаты. Просрочка будет являться основанием для обращения в суд.
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Такая ситуация наименее удобна для корпоративных займов. Длительные процедуры затруднят клиенту получение новых кредитов, пояснил специалист.
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