Деньги 23 мая 2023, 12:21 Финансовый эксперт Кулаков посоветовал перевести долларовые сбережения в рупии и юани

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Пока США грозит дефолт, россиянам посоветовали перевести свои долларовые накопления в более надежные валюты. Например, в юани и индийские рупии. Об этом радиостанции Sputnik рассказал президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков.

По его словам, стоит обратить внимание на предложения банков. Сейчас есть несколько вполне достойных альтернатив американскому доллару.

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«Российские банки сегодня активно предлагают депозиты в китайской валюте. Ставки по ним ниже, чем по рублевым депозитам, но выше, чем по вкладам в долларах. В среднем они составляют около 3%. Популярность и значимость юаня для мировой экономики стремительно растет. За 10 лет китайская валюта по отношению к российской выросла в той же пропорции, что и доллар США», — отметил эксперт.

Он также посоветовал обратить внимание на индийскую рупию. Вклады в этой валюте также доступны в банках под 3% годовых. Однако Кирилл Кулаков напомнил, что в рублях деньги хранить все же выгоднее. Именно на вклады в национальной валюте действует самый большой годовой процент.

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