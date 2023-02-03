Деньги 03 февраля 2023, 15:04 Финансовый эксперт Ксения Артемьева рассказала о рисках переводов с карты на карту

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Привычные россиянам переводы с карту на карту могут нести определенные риски. Об этом «ФедералПресс» рассказала операционный директор финтех-платформы Fast River Ксения Артемьева.

По ее словам, часто люди совершают ошибочные переводы из-за собственной невнимательности. Как добавило АБН, вернуть деньги потом непросто.

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«Обычно переводы по номеру карты проходят за несколько часов. До того момента, пока банк не провел операцию окончательно, можно попробовать ее отменить через поддержку банка. Если перевод осуществляется через СБП, операция проходит почти мгновенно, и вернуть деньги уже не получится», — рассказала Ксения Артемьева.

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Также стоит принимать во внимание комиссии и тарифы на перевод денег.