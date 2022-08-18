Финансовый эксперт Кабаков назвал способы сохранить деньги

Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков посоветовал рассматривать разные активы для инвестиций, чтобы сохранить деньги. Об этом сообщил НСН.

Он рекомендовал обратить внимание на банковские депозиты и облигации. Кабаков отметил, что первый вариант подходит для краткосрочной перспективы, а второй — для средней.

«Если вы занимаетесь сохранением своего капитала, обращайте внимание на разные активы, в которые можно инвестировать», — заключил эксперт.