facebook_pixel
    18 августа 2022, 15:02

    Финансовый эксперт Кабаков назвал способы сохранить деньги

    Дарья Морозова

    Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков посоветовал рассматривать разные активы для инвестиций, чтобы сохранить деньги. Об этом сообщил НСН.

    Он рекомендовал обратить внимание на банковские депозиты и облигации. Кабаков отметил, что первый вариант подходит для краткосрочной перспективы, а второй — для средней.

    «Если вы занимаетесь сохранением своего капитала, обращайте внимание на разные активы, в которые можно инвестировать», — заключил эксперт.