Финансовый эксперт Юденков посоветовал не размещать крупные суммы на длинных вкладах | 360°

Деньги 21 октября 2022, 18:03 Финансовый эксперт Юденков посоветовал не размещать крупные суммы на длинных вкладах

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Эксперт по финансам Юрий Юденков рассказал о риске потери денег при открытии длинного вклада. Не стоит класть крупные суммы в один банк, передала «Вечерняя Москва».

«Главный риск в данный момент связан с введением военного положения в некоторых регионах. Мы пока не знаем, как банки будут в этих условиях работать», — пояснил Юденков.

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Он отметил, что обанкротившиеся банки возвращают вкладчикам деньги. Но не более одного миллиона 400 тысяч рублей. Поэтому желающим положить на вклад более крупную сумму следует распределить ее между разными финансовыми организациями, заключил эксперт.

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