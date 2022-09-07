Финансовый эксперт Григорьев дал советы для правильного распределения бюджета | 360°

Деньги 07 сентября 2022, 19:05 Поделиться Telegram

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Viber Финансовый эксперт Григорьев дал советы для правильного распределения бюджета

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Финансовый эксперт Владимир Григорьев перечислил четыре пункта, которые помогут правильно распределять бюджет. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Во-первых, следует записывать все доходы и расходы. При этом расходы нужно проанализировать. Для начала — выделить базовые потребности, для удовлетворения которых платить придется обязательно. Например, еда, коммунальные услуги и тому подобное.

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«Дальше стоит проанализировать остальную трату денег на предмет того, от чего можно было бы отказаться. Люди тратят деньги совершенно ненужные вещи», — объяснил Григорьев.

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Также следует правильно расставить приоритеты. Например, наличие ребенка является одной из основных статей расходов.

Кроме того, нужно откладывать от ежемесячной зарплаты хотя бы небольшую сумму, чтобы сформировать финансовую подушку безопасности, заключил эксперт.

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