Деньги 06 июля 2023, 15:39 Финансовый эксперт Глазков заявил, что задачей цифрового рубля является безопасное проведение операций

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Проведение операций должно быть максимально безопасным, именно это и является главной задачей внедрения цифрового рубля. Об этом RT сообщил финансовый эксперт Максим Глазков.

Он объяснил, что цифровой рубль повсеместно внедрят через два или даже четыре года. Пока его распространяют лишь для ограниченного круга клиентов. В будущем же он станет обычной валютой.

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«Скорее, его миссия в том, чтобы стать еще одним удобным дополнением для финансовых операций. <…> Поэтому основная задача цифровой валюты — применение как расчётное средство», — подчеркнул эксперт.

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