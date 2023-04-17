Деньги 17 апреля 2023, 10:40 Финансовый эксперт Глазков рассказал, стоит ли ждать массового внедрения цифрового рубля Финансовый эксперт Глазков: цифровой рубль будет храниться на электронном кошельке

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Эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Максим Глазков объяснил, стоит ли ждать массового внедрения цифрового рубля в России. Его слова передал RT.

Как отметил эксперт, цифровой рубль будет выпускать Центробанк, а храниться он будет на специальном электронном кошельке.

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«Планируется, что его можно будет использовать как и другие деньги: получать, оплачивать покупки, передавать другим людям и компаниям. Выпускать цифровые рубли будет ЦБ», — сообщил Глазков.

Он также добавил, что пополнить цифровой кошелек можно будет как наличными, так и переводом с банковской карты. В текущем году Центробанк проведет испытание по массовому внедрению цифрового рубля при участии 15 банков.

Глазков подчеркнул, что использование цифровой валюты не будет обязательным.