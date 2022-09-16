Финансовый эксперт Дроздов оценил понижение ключевой ставки до 7,5% | 360°

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Финансовый эксперт Дроздов оценил понижение ключевой ставки до 7,5%

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Финансовый аналитик Сергей Дроздов рассказал, о чем говорит понижение ключевой ставки Центробанком с 8% до 7,5% годовых. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По его словам, эта мера была вполне ожидаемой для рынка. Эксперт отметил, что снижение ключевой ставки направлено на поддержку экономики и стабилизацию курса рубля.

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«Экономике нужны низкие ставки, чтобы кредиты были дешевле», — подчеркнул Дроздов.

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