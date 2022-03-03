Финансовый аналитик: россияне могут закупать франки и юани

Высокий курс доллара и фунта и введенная на их покупку комиссия могут привести к тому, что люди в России переориентируются на приобретение другой валюты. Например, швейцарского франка и юаня. Такое мнение в эфире «360» выразил финансовый аналитик, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

«Я бы вместо курса заострил внимание, что комиссии для покупки валюты, на покупки долларов, фунтов стерлингов с сегодняшнего дня у брокеров — 30%. То есть если мы хотим купить 100 долларов, доллар стоит 100 рублей, то мы заплатим не 10 тысяч рублей, а 13», — сказал он.

По его словам, также это может закончиться тем, что люди будут уходить из трех перечисленных валют.

«Это просто приведет к перетоку в швейцарский франк и юань», — заключил Кричевский.

Ранее стало известно, что в России ввели комиссию на покупку долларов, евро и фунтов стерлингов для физических лиц, ее размер составит не менее 30%. По данным Мосбиржи, курс доллара сегодня утром составлял 115,495 рубля, евро — 123 рубля. Об этом написал ТАСС.