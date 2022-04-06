Финансовый аналитик заметил, что у рубля выработался иммунитет против антироссийских санкций

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов обсудил с Life курс российской валюты, которой практически удалось отыграть потери конца февраля — начала марта, несмотря на очень сильное давление.

«На рубль продолжают оказывать влияние ограничительные меры ЦБ РФ (продажа экспортной валютной выручки в объёме 80%, отмена покупок валюты по бюджетному правилу, а также 12-процентная комиссия за покупку валюты)», — уточнил специалист.

Он обратил внимание на то, что новая схема оплаты в рублях за газ также оказывает давление на динамику курсов иностранных валют. По его словам, поскольку меры Центробанка связали руки спекулянтам и не дают им работать против рубля, то сообщения о санкциях против России игнорируются.

«У рубля против них выработался иммунитет», — добавил собеседник издания.