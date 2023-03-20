Деньги 20 марта 2023, 17:47 Финансовый аналитик Владислав Антонов объяснил, почему растет курс биткоина

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На рост курса биткоина влияют сразу два фактора: это замедление инфляции и банковский кризис в США. Об этом «Известиям» рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, биткоин остается на плаву благодаря программе, принятой федеральной резервной системой США. Она предполагает возможность перенаправить деньги проблемных банков в криптовалюту, защитив их клиентов.

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Дальнейший курс зависит от того, что скажет на своем выступлении глава ФРС Джером Пауэлл.

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«Если после заседания ФРС США 22 марта не последует резкой коррекции, то после бокового движения (порядка двух недель) можно ожидать роста до $34 тысяч», — сказал Владислав Антонов.

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