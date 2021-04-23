Финансовый аналитик спрогнозировал увеличение кредитных ставок в России

Финансовый аналитик Артем Звездин заявил, что рост ключевой ставки приведет к увеличению кредитных ставок для граждан России, написал сайт NEWS.ru.

Как считает специалист, 23 апреля, Банк России повысит ключевую ставку до 4,75% на фоне роста инфляции, а также обострившихся геополитических рисков. Эксперт пояснил, что показатели поднимаются для сокращения опасности и максимально комфортных условий для рынка.

«По этой причине ожидать обвала рубля или фондового рынка не стоит. Пока ставка по депозитам ниже инфляции рынок будет расти за счет инвесторов, которые пытаются заработать на фондовом рынке», — уточнил Звездин.

При этом кредиты для физических и юридических лиц будут неминуемо дорожать. Специалист добавил, что предсказывать изменение ставок на долгосрочной дистанции довольно непросто, однако желающим взять кредит «подешевле» в будущем будет сложно это сделать.

Ранее стало известно, что каждый четвертый потребительский кредит в России не оплачивается в срок. Доля просроченных долгов россиян на 1 апреля в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 5,3%.