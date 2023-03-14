Деньги 14 марта 2023, 16:47 Финансовый аналитик Сергей Чеврычкин объяснил разницу между депозитом и накопительным счетом

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Банковский депозит и накопительный счет — это близкие понятия, но между ними есть ряд важных различий. Об этом «Известиям» рассказал аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин.

Первое, чем отличаются банковские продукты, это время. Так, накопительный счет бессрочный. А депозит обычно открывают на определенный отрезок времени. Кроме того, разница есть в процентной ставке.

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«В договоре банковского вклада фиксируется процент, который не может быть изменен, по накопительному счету банк может поменять ставку в любой момент в одностороннем порядке», — рассказал аналитик.

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Еще одно важное отличие — возможность пополнения. Как правило, добавлять деньги на депозит нельзя. То же самое касается и снятия. Если взять деньги с вклада раньше времени, то можно потерять проценты.

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