Финансовый аналитик Разуваев рассказал, стоит ли ждать доллар по 30 рублей

В последнее время из-за значительного удешевления доллара многие люди начали ждать того, что американская валюта станет стоить 30 рублей. Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал, реалистичен ли такой прогноз. Об этом сообщили NEWS.ru.

По словам специалиста, доллар не будет стоит 30 рублей, однако вполне вероятно, что он упадет до отметки в 50 рублей. При этом в ближайшее время стоимость будет варьироваться на отметке в 55–60 рублей. Подобные показатели зафиксировали впервые с июля 2015 года.

«Учитывая нынешнюю макроэкономику, прежде всего схлопывание импорта, я допускаю, что он может до 50 рублей дойти. Это очень плохо для бюджета. Но чем дальше в лес, тем больше будет параллельного импорта, плюс лето только началось», — пояснил специалист.