Финансовый аналитик рассказал, сможет ли другая валюта заменить доллар | 360°

Деньги 06 октября 2022, 03:29 Поделиться Telegram

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Viber Финансовый аналитик рассказал, сможет ли другая валюта заменить доллар Финансовый аналитик Андрей Верников: на создание альтернативы доллару уйдут десятилетия РИА «Новости»

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На создание реальной замены доллару в качестве мировой резервной валюты уйдет несколько десятков лет. Такое мнение агентству «Прайм» высказал независимый финансовый аналитик Андрей Верников.

Он пояснил, что сегодня к доллару остается большое доверие, даже несмотря на то, что его использование не очень выгодно развивающимся странам.

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«Давно известно, что укрепление доллара неблагоприятно для развивающихся рынков. С одной стороны, у многих стран из этой группы большие долларовые долги, с другой стороны, часть стран экспортирует природные ресурсы, стоимость которых из-за укрепления доллара снижается», — сказал Верников.

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По мнению аналитика, мировой финансовый мир консервативен, поэтому к альтернативным валютам особого доверия нет

«Даже евро сейчас не может занять место доллара. Но какие-то локальные истории торговли без доллара между отдельными странами, торговля с использованием национальных валют возможна. Например, по линии Китай-Россия или Турция-Россия», — подчеркнул финансист.

Верников отметил, что криптовалюты могли бы занять место доллара, но они слишком изменчивы. А большие колебания отпугивают участников рынка.

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