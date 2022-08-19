Финансовый аналитик рассказал о перспективах юаня как резервной валюты

Юань впервые обогнал доллар по объему торгов на Мосбирже. Валютный стратег, независимый финансовый аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров объяснил «360» важность этого события для мира финансов.

«Юань поступательно занимает позиции резервной валюты. Россия в июле поднялась на третье место в мировом рейтинге по числу международных трансакций с использованием китайской валюты», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что юаней на бирже стало гораздо больше, сейчас их ликвидность практически не ограничена.

«Люди привыкли уже работать с долларом и евро. Эти же моменты сейчас появляются и в отношении юаня. Пока не так много инструментов, куда можно вложить юань. Но этот процесс будет развиваться. Юань становится перспективным как для компаний, которые занимаются импортом и экспортом, так и для частных лиц», — обратил внимание валютный стратег.

Эксперт не исключил, что часть европейских товаров теперь «будет проходить через Китай».