Финансовый аналитик рассказал, когда нужно скупать валюту

Финансовый аналитик Виталий Калугин рассказал, когда выгодно скупать валюту. По его словам, делать это, пока доллар стоит 75 рублей, не имеет смысла.

Специалист считает, что подходящим временем будет период после президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября. Тогда курс должен уменьшиться до 71-72 рублей за доллар, пишет сайт URA.ru.

«Избирательная кампания в США обойдется без наездов на Россию, к концу года, я думаю, закончим на уровне 71-72 рублей за доллар. Тогда и советуют скупать валюту», — отметил Калугин.

Он добавил, что скупившим валюту по нынешнему курсу при падении доллара лучше ее не продавать и не докупать.

Ранее сообщалось, что общая сумма переводов из России в июле составила 837 миллионов долларов. Это стало новым рекордом. Больше было лишь в октябре 2018 года. Тогда цифра составляла 856 миллионов долларов.

Уточняется, что наибольшая доля от всей суммы переводов пришлась на страны СНГ — 686 миллионов долларов. 152 миллиона долларов из нашей страны перевели в страны дальнего зарубежья.