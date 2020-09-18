Финансовый аналитик рассказал, когда нужно скупать валюту
Специалист считает, что подходящим временем будет период после президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября. Тогда курс должен уменьшиться до 71-72 рублей за доллар, пишет сайт URA.ru.
«Избирательная кампания в США обойдется без наездов на Россию, к концу года, я думаю, закончим на уровне 71-72 рублей за доллар. Тогда и советуют скупать валюту», — отметил Калугин.
Он добавил, что скупившим валюту по нынешнему курсу при падении доллара лучше ее не продавать и не докупать.
Ранее сообщалось, что общая сумма переводов из России в июле составила 837 миллионов долларов. Это стало новым рекордом. Больше было лишь в октябре 2018 года. Тогда цифра составляла 856 миллионов долларов.
Уточняется, что наибольшая доля от всей суммы переводов пришлась на страны СНГ — 686 миллионов долларов. 152 миллиона долларов из нашей страны перевели в страны дальнего зарубежья.