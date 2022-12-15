15 декабря 2022, 17:18
Финансовый аналитик рассказал, каким людям не стоит брать кредиты
Аналитик Дмитрий Голубовский: имеющим кредит людям не стоит брать новый заем
Россиянам не стоит брать новый кредит, если они еще не погасили предыдущий. Такой совет дал финансовый аналитик Дмитрий Голубовский в беседе с «ФедералПресс».
По мнению специалиста, каждому человеку необходимы денежные накопления в виде так называемой финансовой подушки безопасности, чтобы в случае потери работы средств хватило на полгода жизни.
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Голубовский также сравнил банки с Золотой Ордой, которая собирала дань с населения.
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