Деньги 15 декабря 2022, 17:18 Финансовый аналитик рассказал, каким людям не стоит брать кредиты Аналитик Дмитрий Голубовский: имеющим кредит людям не стоит брать новый заем

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Россиянам не стоит брать новый кредит, если они еще не погасили предыдущий. Такой совет дал финансовый аналитик Дмитрий Голубовский в беседе с «ФедералПресс».

По мнению специалиста, каждому человеку необходимы денежные накопления в виде так называемой финансовой подушки безопасности, чтобы в случае потери работы средств хватило на полгода жизни.

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Голубовский также сравнил банки с Золотой Ордой, которая собирала дань с населения.

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