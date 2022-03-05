Финансовый аналитик рассказал, какие товары необходимо приобрести

Западные страны ввели против России сакнции на фоне ситуации с Украиной. Финансовый аналитик Владимир Левченко рассказал, какие товары стоит приобрести в столь напряженный период. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на Starhit.

По меннию специалиста, сейчас стоит приобрести те товары, которые вы давно планировали. В ближайшее время цены вырастут на технику, мебель и гаджеты даже в том случае, если бренды не планируют уходить в российского рынка.

«Продуктами длительного пользования, конечно, стоит тоже запастись, но без фанатизма», — рассказал специалист.