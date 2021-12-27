Финансовый аналитик объяснил, кому нужен слабый рубль

В России не все хотят видеть рубль высокой стоимости. Есть и те, кто выигрывает от ослабления курса национальной валюты, сказал агентству «Прайм» CFA, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Слабый рубль выгоден в первую очередь экспортерам, которые платят в рублях, а получают доход уже в других единицах, сказал он.

«Всегда есть те, кто экспортирует товары, и те, кто импортирует. Экспортерам выгоднее слабый курс рубля, так как расходы они несут в национальной валюте, а доходы получают в иностранной. У импортеров, соответственно, все наоборот», — объяснил эксперт.

Он напомнил, что падение курса валют не всегда приводит к росту цен. Иногда ценообразование не зависит от курса, а иногда цены на товары не поспевают за ростом или падением стоимости самих денег. Брагин подчеркнул, что в таких ситуациях все зависит от того, насколько страна умеет справляться с инфляцией. Если плохо, то да — в таком случае цены, скорее всего, будут быстро меняться.