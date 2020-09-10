Финансовый аналитик назвал причину рекордного кредитования в РФ

Младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский назвал причину рекордного кредитования среди жителей России.

Уточняется, что общий объем выдачи розничных кредитов в августе текущего года может поставить исторический рекорд. По прогнозам экспертов, он превысит триллион рублей, информирует газета «Коммерсант».

Так, в сравнении с минувшим годом рост составит около 30-35%. Прошлый максимум достиг приблизительно 971 миллиарда рублей. Как отметил Путиловский, государство выдало огромный объем денежных средств на субсидирование процентных ставок, сообщило радио Sputnik.

«Это касается всех видов кредитования: и ипотеки, и автокредитов, и кредитования малого бизнеса. Второй момент, который повлиял, — это общее снижение ставок по кредитам и по депозитам», — пояснил специалист.

Также он напомнил о выгодном рефинансировании старых долгов по новым ставкам. Как считает эксперт, если будет принято решение продолжать такую практику, то рост продолжится. Когда сроки программ закончатся, цифры вернутся к привычным показателям.