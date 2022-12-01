Деньги 01 декабря 2022, 18:04 Финансовый аналитик Лашко рассказал, как взять кредит под низкий процент Финансовый аналитик Лашко посоветовал отказываться от допуслуг при получении кредита

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Ставка по кредиту или ипотеке может составлять от пяти до семи процентов. Чтобы занять средства у банка под низкий процент, важно обращать внимание на информацию в договоре. Такими сведениями поделился финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко, сообщил «ФедералПресс».

Специалист подчеркнул, что банки рассчитывают заработать на каждом клиенте. По этой причине при низкой ставке могут навязать ряд дополнительных услуг. Чтобы такого не произошло, важно внимательно читать договор, а также обращать внимание на график выплат.

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«Первые месяцы банк зарабатывает на клиенте, а потом обслуживает его, чтобы текущий кредит был закрыт, и взят новый заем», — пояснил специалист.

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