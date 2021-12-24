Финансовый аналитик Коган предупредил о сильном влиянии геополитики на курс рубля

На курс российской валюты сильно влияют геополитические события. Об этом заявил глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган, сообщило агентство «Прайм».

По словам эксперта, новость в американских СМИ с пометкой «Россия» и «война» автоматически опускает курс рубля на несколько пунктов. Также это словосочетание оказывает влияние на устойчивость российского фондового рынка, написал сайт «Русская планета».

Аналитик считает, что в ближайшее время доллар поднимется до 75 рублей, а евро будет стоить 85-86 рублей.