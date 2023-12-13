Деньги 13 декабря 2023, 15:57 Финансовый аналитик Голубовский усомнился в падении курса доллара до 75 рублей

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В пятницу, 15 декабря, состоится последнее в этом году заседание Центробанка по ключевой ставке, не исключено, что ее поднимут до 16%. Как это отразится на курсе валют, «ФедералПресс» рассказал финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

По его словам, после поднятия ключевой ставки курсы доллара и евро обычно снижаются. Но ждать, что американская валюта упадет до уровня 75 рублей — абсурд. О таких значениях, подчеркнул эксперт, можно пока забыть.

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«Диапазон, в котором курс может стабилизироваться, — от 85 до 90 рублей. Но, скорее всего, это будет диапазон от 90 до 95 рублей до следующего заседания», — отметил Дмитрий Голубовский.

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