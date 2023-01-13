Деньги 13 января 2023, 17:24 Финансовый аналитик Голубовский спрогнозировал будущее биткоина Аналитик Дмитрий Голубовский: биткоин ожидает значительный рост

Читать 360tv в

Масштабные коррекции стоимости биткоина, которые наблюдаются специалистами в последнее время, приведут криптовалюту к существенному росту. Такое мнение выразил финансовый аналитик Дмитрий Голубовский в беседе с Lenta.ru.

Сейчас курс главной криптовалюты превышает 18 тысяч долларов впервые с середины декабря. Голубовский считает, что такие показатели могут в последующем указывать на еще более значительный рост биткоина.

Реклама

По данным сайта «Политэксперт», рост стоимости криптовалюты связан с денежным кризисом, который пришлось пережить всем централизованным биржам.

Реклама