13 января 2023, 17:24
Финансовый аналитик Голубовский спрогнозировал будущее биткоина
Аналитик Дмитрий Голубовский: биткоин ожидает значительный рост
Масштабные коррекции стоимости биткоина, которые наблюдаются специалистами в последнее время, приведут криптовалюту к существенному росту. Такое мнение выразил финансовый аналитик Дмитрий Голубовский в беседе с Lenta.ru.
Сейчас курс главной криптовалюты превышает 18 тысяч долларов впервые с середины декабря. Голубовский считает, что такие показатели могут в последующем указывать на еще более значительный рост биткоина.
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По данным сайта «Политэксперт», рост стоимости криптовалюты связан с денежным кризисом, который пришлось пережить всем централизованным биржам.
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