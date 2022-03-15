Финансовый аналитик Чичикин заявил, что рубль может окрепнуть

Российская валюта может укрепить свои позиции, если на нее перестанут влиять геополитические факторы. Таким мнением поделился фундаментальный аналитик компании «Финам» Алексей Чичикин. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Важно отталкиваться от того, что сейчас в курсе немало геополитики. Если мы будем рассматривать его только с экономической точки зрения, то у рубля есть шансы быть крепче, чем сейчас. Как правило, яркие переоценки валютного курса, истории указывают на то, что после таких движений мы видим и на графиках коррекционные ходы, и в курсе успокоение», — заметил специалист.

При этом специалист подчеркнул, что для оплаты покупок россияне используют в основном безналичные платежи. Из-за этого на курс рубля не повлияет изменение правил оборота иностранной валюты.